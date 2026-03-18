В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Зорница Петкова от София.

Зорница беше изтеглила за своята игра кутия номер 11. За нея Банкерът предложи първоначално 2000 €, след това 1000 €, а после 500 €. Въпреки, че почти не бяха останали големи суми, Зорница вярваше в своята кутия и не я продаде, а после отказа и оферта за смяна. Когато обаче останаха само три кутии, а сумите в тях бяха 0,50 €, 25 € и 750 €, тя реши да замени кутия 11 за кутия 6. Двете кутии остави на финала, където видя, че е разменила 25 € за 750 €. Зорница до последно пазеше кутията с която излезе, но смяната й донесе късмет и тя си тръгва от „Сделка или не“ с малка победа и награда от 750 €.

