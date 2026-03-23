Оспорваните битки за знания в The Floor, продължават да държат в напрежение зрителите и участниците в най-мащабната телевизионна битка за знания, в която стратегията е ключ към оцеляването. В напрегнат дуел в категория „Модни икони“ една от участничките Миглена сгреши самоличността на журналиста и панелист от „На кафе“ Кристина Патрашкова, „преобразявайки“ я в най-влиятелната фигура в съвременната мода – Ана Уинтур.

Кристина Патрашкова обаче посрещна грешката на 45-годишката преводачка Миглена с усмивка.

„Това, че ме сбъркаха с Ана Уинтур беше невероятен комплимент. Безкрайно съм благодарна на Миглена. Приятелите ми ме посъветваха да я почерпя. И ще го направя с най-голямо удоволствие. Тя не е случаен човек. Има опит с участия в различни телевизионни предавания. В кръга на шегата ще кажа, че според Фройд грешките никога не са напълно случайни. Но действително си беше голям комплимент и много забавен момент. Миглена, която направи тази много симпатична за мен грешка, беше и Дама Пика в предаването „Голямото преследване“, сподели с усмивка Кристина Патрашкова, която не само е разпознаваемо със своя стил лице от екрана, но и носител на наградата „БГ модна икона“.

