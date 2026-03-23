Невероятни емоции и много усмивки донесе шестият лайв на “Като две капки вода” тази вечер. Зрителите на NOVA отново се потопиха в света на имитациите, а звездните участници за пореден път дадоха всичко от себе си, за да се доближат максимално до оригиналите изпълнители, които им отреди Бутона на късмета.

И тази вечер сборът от вота на журито, менторите и гласовете на публиката в приложението NOVA PLAY дадоха победа на участник, който все още не се беше достигал до нея. Най-много точки успя да събере Алекс Раева в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries. “Когато те слушах, разбрах каква сила има музиката, когато идва от душата. Тогава пресъздаването на една мелодия, става неповторимо. Това беше най-доброто изпълнение тази вечер”, коментира Веселин Маринов след изключително емоционалното изпълнение на песента “Ode To My Family”.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първа на сцената Симона. Тя влезе в света на една от най-награждаваните световни певици - невероятната Лейди Гага и представи хита й “Born This Way”. След нея от асансьора слезе победителят от миналия лайв - Дънди, който бе в образа на Браян Адамс. Борис превърна студиото в гръцки концерт и премина по килим от карамфили като Василис Карас, а заедно с него на сцената бяха музикантите от Аристос Бенд. Весела Бабинова се превъплъти в световната звезда Адел и представи песента от един от легендарните филми за Джеймс Бонд - “Skyfall”. Емилия впечатли всички като вокалистката на 4 Non Blondes - Линда Пери и изпя любимата на няколко поколения песен “What’s Up”.

Иво Димчев пренесе всички в автентична механа като един от най-обичаните народни певци Володя Стоянов. Виктор имаше нелека задача, с която се справи отлично - той обу високите обувки на поп иконата Гуен Стефани. Пламена излезе под прожекторите като Haddaway с хита “What is Love”, а подкрепа получи от самия него със спеацилано видео точно преди изпълнението.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Виктор да бъде Меди, Симона да изпълни песен на Георги Станчев, Пламена да имитира Кристина Агилера, Иво Димчев да се превъплъти в образа на Сам Смит, Весела Бабинова да проговори турски език като Таркан, Емилия да влезе в света на Raye, Дънди да пее като Maneskin, Борис да бъде Томи Кеш, а победителката Алекс Раева да се превърне в Емилия и Флорин Салам. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от седмата вечер? – разберете следващия понеделник, 30-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (26.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Даниел Пеев - Дънди. Актьорът ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото как се озовава за първи път на сцената, кой е най-ценният урок, който е научил от преподавателите си, как чувство му за хумор го води напред и има ли нещо, от което да се притеснява в “Капките”. Не пропускайте епизода на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Тази вечер участниците се изправят пред поредните музикални и артистични изпитания, отредени от Бутона на късмета. Журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки и тази вечер ще следят зорко звездните имитации, ще споделят своите впечатления и ще поставят оценки след всяко изпълнение.

Първа на сцената тази вечер излезе Gen Z-то в Сезона-Слънце Симона, която се преобрази в провокативната бунтарка Лейди Гага. Парчето Born This Way е своеобразен химн на себеприемането. Целта ѝ е да отправи директно послание за равенство, независимо от сексуална ориентация или раса. Песента е 1000-ната песен номер едно в историята на класацията Billboard Hot 100.

„И тази седмица Бутонът е безпощаден към мен. Силно се надявам да не се задъхам по време на изпълнението. Сега се научих да ръмжа. Досега не съм използвала тази вокална техника през живота си. С танците се справям добре, но ми е трудно да помня хореографии. Но ще се справя някак си. Не спирам да репетирам. Лейди Гага е невероятен творец.“

„Поздравления на гримьорите. Справили са се прекрасно. Като усещане ти беше една малка Гага, тя е се по-груб и песъчлив глас. Хореографията ѝ беше трудна. Справи се брилянтно“, сподели впечатленията си AZIS.

„Успя да пресъздадеш нейната категоричност. Беше прекрасна“, допълни Хилда.

Победителят от пети лайв на „Капките“ Даниел Пеев-Дънди разтопи сърцата на дамите в публиката в образа на романтичния рокаджия Браян Адамс, изпълнявайки една от най-сантименталните балади в историята на музиката - (Everything I Do) I Do It for You. Парчето се превръща в световен феномен, превръщайки се в най-продавания сингъл за 1991 г.

„Много красива песен. Чичо Браян Адамс е изключително прецизен и деликатен. Изглежда, че пее ниско, а всъщност тоновете му са много високи. Трудно е, но е голямо удоволствие да се опитам да го измитирам. Ще посветя песента на моята приятелка Емилия, с която сме заедно от година и половина. Аз харесвам много и Браян Адамс като човек.“

„Браво мен, но да знаеш от мен, Браян не е романтик. Той е от нашите хора. Яката работа. Справи се изключително добре. Особена вечер се очертава. Направо разби, изпя песента страхотно!“, постави своята оценка Фънки.

„Това е песен, която е обичана от всички. Тя е уникална, затова хората можеха да търсят приликата. Ти успя да пресъздадеш образа на Браян Адамс“, сподели Веселин Маринов.

„Толкова пълнокръвно направи този образ. Имитацията ти беше прекрасна“, категорична бе Хилда.

Борис вдигна публиката на крака с майсторско превъплъщение в един от най-обичаните гръцки изпълнители – Василис Карас и хитовото парче Fenomeno. Втората голяма страст след музиката в живота му са автомобилите. Преди да стане популярен изпълнител Василис Карас работи в автосервиз, а родното му село преименува главната си улица на негово име в негова чест. Малко преди да си отиде на Бъдни вечер през 2023 г., той записва последната си песен, докато лежи в болницата, засвидетелствайки отдадеността си на музиката до последен дъх.

„С гръцкия не мога да кажа, че се справям. Знам за какво пея. Имам приятели гърци, на които ще изпратя запис на песента, за да кажат как се справям. Начинът, по който Василис Карас стои на сцената – излъчва непоколебимост във всяко отношение. Онзи ден гледах документален филм за неговата смърт и много ме развълнува.“

„Днес тръгнах от вкъщи, наточил теслата, но много ми хареса, мен. Василис Карас е страхотна звезда. Браво!“, категоричен бе Фънки.

„Това беше толкова чиста имитация – едно към едно. От тези, които те завладяват“, допълни Хилда.

„Имал съм щастието да изляза със същия бенд. Феноменални музиканти са. Поздравления и за екипа гримьори. Ти си едно към едно. Успя да се справиш с дълбочината в гласа на Василис Карас, настръхнах“, сподели AZIS.

Весела Бабинова бе неузнаваема в обувките на един от най-великите гласове на нашето време – Адел. Бутонът на късмета отреди на талантливата актриса да изпълни емблематичната песен Skyfall, създадена специално за едноименния филм за Джеймс Бонд от 2012 г. Песента постига исторически успех, печелейки „Оскар“, „Златен глобус“ и „Грами“.

„Много харесвам Адел, била съм на неин концерт. Притеснена съм, тя е голяма хапка. Достави ми голямо удоволствие да изпея тази песен. Благодаря на публиката за подкрепата!“

„Мислех, че това ще е непосилна задача за теб. Но ти ми скри шапката. Знам колко изключителна актриса си, но се справи фантастично. Имитацията ти беше много добра. Впечатлена съм“, сподели мнението си Хилда.

„Точно статичността и обраните движения бяха големият майсторлък в тази имитация. Не очаквах, че ще се справите е тази задача, тук става дума за много пеене. Бяхте неповторима“, категоричен бе Веселин Маринов.

„Ти си великолепен актьор и певица“, сподели мнението си AZIS.

Емилия се впусна смело в предизвикателството да се преобрази във вокалистката на американската рок група 4 Non Blondes Линда Пери и да изпълни световния хит и една от най-разпознаваемите рок балади и до днес - What's Up? (1993 г.)

„Това е много труден образ – носи 50% мъжка енергия и 50% женска. Аз имам нежен и лиричен глас, а тук е нужна и грубост. Много висок левел изпълнител. Има много техника в пеенето. Много готина мацка е Линда Пери. Тя е писала песни на Pink, на Кристина Агилера…“

„За пореден път те преоткривам като възможности. Беше неповторима. Ти не спря да я имитираш през цялото време – с усмивки, движения, поглед. Много съм впечатлен“, даде своята оценка Веселин Маринов.

„Успяхте да ме заблудите жестоко. От лицето ви струеше щастие, че изпълнявате рок. Поздравления!“, отсече Фънки.

Едно от най-ярките присъствия в „Капките“ Иво Димчев развълнува силно журито и публиката с фантастичната имитация на Володя Стоянов – Войводата. Песента „Ден денувам“ е сред най-емблематичните негови творби. Текстът е адаптация на стихотворението „Ден денувам“ от великия български поет Пейо Яворов. Самият Володя Стоянов е композитор на музиката, като я създава през 1994 г. за своя албум „Антология I - Изгоро моя, небесна“.

„На пръв поглед е груб, но всъщност е нежен. Умее да вкарва сърце и душа в песните си. Реших да се обера пред публиката по съвета на Веско Маринов. Това е най-ерудираният български певец. Познава историята в детайли. Не се познаваме лично, но толкова интервюта изгледах, че сякаш го познавам.“

„Когато излизахте от асансьора, сякаш дядо ни излизаше на сцената. Дълбок поклон за това, което направихте. Страхотно представление“, коментираха внучките на Володя Стоянов, които бяха сред публиката.

„Ти си гениален и каквото и да кажа, ще е безпредметно“, категоричен бе AZIS.

„Не знам вече какво да кажа за теб. Тази особена комбинация между талант, интелигентност, това чувство за самоирония – твоите имитации са чисти превъплъщения в човека, който имитираш“, сподели впечатленията си Хилда.

„Аз не съм съгласен с господин Боянов. Аз съм личен приятел с Володя. И жалко, че не го познавате, за да разберете как да пресъздадете образа. Той има много душа и пее с лекота“, отсече Фънки.

„Иво се справи перфектно. Може би една от най-хубавите народни песни. Володя е патриот и обича много България. Направихте образа както трябва.“, даде своята оценка Веселин Маринов.

Цветната принцеса на грънджа Гуен Стефани и хитовото парче, продуцирано от Dr. Dre - Rich Girl се оказа сериозно изпитание пред Виктор, който даде всичко от себе си в опит да се доближи максимално до образа и поставената задача.

„Песента е за това какво е да си богат. Как парите носят дрехи и бижута, но най-ценното е любовта, която не можеш да си купиш.“

„За миг не чух Гуен Стефани. Този фалцет ме измори. През цялото време чувах само това“, сподели AZIS.

„Личеше си старанието ти и в крайна сметка си толкова мъжествен, че не ти се отдават толкова женските образи“, допълни Хилда.

Пламена вдигна градусите на настроението с диско хита What Is Love – дебютният сингъл на тринидадско-германския изпълнител Haddaway, издаден през 1993 г. Песента е абсолютна класика в евроденс музиката и е сред от най-разпознаваемите хитове на 90-те години.

„В този стил музика съм в свои води. Но не подценявам в никакъв случай този мъжки образ.“

„Пламена, песента е огромен хит и съм очарован от изпълнението ти. Много хубаво го имитира“, даде оценката си Веселин Маринов.

„Искам да кажа, че съм 100% убеден, че гримьори, фризьори и стилисти са магьосници. Страхотно представяне!“, категоричен бе Фънки.

Алекс се изправи смело пред предизвикателството да изпее една от най-емблематичните песни на ирландската рок група The Cranberries, издадена през 1994 г. като част от втория им албум No Need to Argue - Ode to My Family. Вокалистката Долорес О'Риърдън я пише като носталгичен поглед към детството си в Лимерик.

„Сериозно подхождам към задачата. За мен тя е вълшебница. Тази песен на този етап в живота ми, означава много. Сложното при нея е, че пее през цялото време с усмивка за нещо, тежко за нея. На сцената тя много обрана в жестовете, но не и с лицето си. Посвещавам я на моето семейство. Трябва да обичаме и прегръщаме близките си, защото утре може да нямаме възможност. Бих искала да изживея песента като част от мен.“

„Къса клечка, но Алекс даде всичко от себе си и се представи много добре“, сподели Фънки.

„Пя върховно. В момента надмина себе си. Познавам те толкова години, как не ми изпя The Cranberries поне веднъж. Взе ми душата“, категоричен бе AZIS.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова