В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Койчеви от Пловдив и семейство Шукадарови от София.

За двете семейства битката за точки беше оспорвана до последния рунд. В първия Койчеви успяха да вземат точките на Шукадарови, но те спечелиха следващите два рунда и поведоха в резултата. Играта се обърна в четвърти рунд, когато Койчеви взеха точките и това им спечели водачеството. Последния решаващ рунд се оказа труден и за двата отбора. Койчеви успяха да разкрият само един отговор и Шукадарови имаха последна възможност да вземат точките и победата. Те се възползваха от нея и с резултат 312:173 точки спечелиха битката.

В „Бързи пари“ събраха 192 точки и много малко не им достигна за по-голяма печалба. С 511,29 € те продължават напред към следващия си съперник.

Днес Шукадарови ще посрещнат семейство Делчеви от Гоце Делчев.

