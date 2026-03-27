В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шукадарови от София и семейство Делчеви от Гоце Делчев.

Натрупали опит от първата си игра, Шукадарови спечелиха четири от петте рунда, като в два от тях взеха точките на Делчеви. Чак в пети рунд, Делчеви успяха да съберат точки, но разликата в резултата беше голяма и не им стигнаха да обърнат играта. С 269:213 точки, Шукадарови се поздравиха с втора победа и продължават напред.

В „Бързи пари“ събраха 117 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Шукадарови ще посрещнат семейство Легендите от Пловдив.

Редактор: Боряна Димитрова