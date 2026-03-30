В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шукадарови от София и семейство Легендите от Пловдив.

Шукадарови спечелиха първия рунд, но Легендите се оказаха силен съперник и това останаха единствените точки, които взеха от играта. Пловдивчани прибраха точките от останалите рундове и с убедителен резултат от 451:52 точки спечелиха победата.

В „Бързи пари“ събраха само 50 точки, което им донесе печалба от 511,29 € от този епизод.

Днес Легендите ще посрещнат семейство Шекерчета от Стара Загора.

Редактор: Райна Аврамова