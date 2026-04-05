Тя е едно от бижутата в новия сезон на „Като две капки вода“. Има глас, който подчинява и кариера, която впечатлява. Успяха ли имитациите да превземат живота й, изпълнителката разказва в студиото на „Събуди се“. Тя признава, че за нея и семейството й Великден е специален светъл празник, затова въпреки че повечето артисти са ангажирани по празници, тя е с близките си на Коледа и Великден. Възпитана е в традициите на християнските ценности от баба си и ги носи в себе си. Получава пълна подкрепа от семейството си за участието й в „Като две капки вода“, като харесват изпълненията й, но също така имат и своите критики и забележки. Майка й и нейният най-добър приятел д-р Мирослав Михайлов са най-големите й критици.

„Когато си самокритичен, винаги има за какво да се хванеш, като си казваш, че може и по-добре. Изморително е да си в „Капките“, защото това си е един спортен режим – всяка седмица нова песен, нови танци и по-трудното е, че не пееш като себе си. В понеделник отново имам танцувална песен – Оливия Нютън Джон и Джон Траволта, което си е мюзикъл. Изживявам мечтата си в момента, защото съм голям фен на „Като две капки вода“ още от първия сезон, затова съм благодарна за възможността“, признава Пламена.

Изпълнителката разказва, че е получила обаждане и предложение за участие в шоуто на 9 декември, рожден ден на майка й. След като е затворила телефона на Дони е викала от щастие и е приела предложението като подарък.

Веселин Маринов: „Като две капки вода“ се гледа от милион и коментарите ми формират мнението на публиката

Пламена споделя, че до този момент в Сезона – Слънце е изпитвала доста съмнения и притеснения дали ще успее да се справи на сцената, но успява да се мобилизира.

„Обичам всеки един аспект от моята работа – записване в студио, избор на текст, снимане на клип, срещите с публиката. Но в „Капките“ ми е било много притеснено – когато се кача в асансьора - не мога да контролирам адреналина. Изключително голям късмет и щастие е да съм в това предаване. Никога не мисля, че ще пея пред много хора и колкото повече видят това, което правя, толкова по-добре. Не мечтая да се показвам по телевизията и да съм разпознаваемо лице, но ако искаш музиката ти да достигне до повече хора – това е задължително“, разкрива участничката.

„Изключително удовлетворена съм. Чувствам се на мястото си. Искам да съм щастлива и на финала да изпея прекрасна песен“, заявява Пламена.

