В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Балевски от Габрово и семейство Фолклорови от София.

Във втората си игра, Балевски взеха точките от първи рунд. Фолклорови спечелиха правото да разкриват отговори първи във всички останали рундове и на Балевски им остана само възможността да откраднат точките. Те пропуснаха този шанс и Фолклорови спечелиха убедително с 527:71 точки.

В „Бързи пари“ събраха 177 точки и с 511,29 € от този епизод, продължават напред към следващия си съперник.

Днес Фолклорови ще посрещнат семейство Генералите от София.

Редактор: Боряна Димитрова