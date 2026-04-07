Петъчният киноследобед ще стартира с романтичната лента на режисьора Джим Клиф „Лъжичка любов“, която разказва историята на главния готвач Лия. Плановете й да разшири своята услуга за доставка на храна обаче непрекъснато се провалят заради нейното желание да прави всичко сама. Но с помощта на своя нов съсед Ели, тя ще открие, че бизнесът, също като романтиката, може да процъфтява с малко повече усилия и доверие.

По-късно от 14.15 ч. следва романтичната премиерна лента „Печелившият отбор“, която разказва историята на амбициозна футболна треньорка. След като губи работата си, тя се връща в родния си град и неохотно поема местния женски отбор. Там среща бившия си приятел, който също е част от клуба, и между тях отново припламват стари чувства. Докато се опитва да изведе отбора към победа, тя преоткрива не само любовта към играта, но и възможността за втори шанс в живота и любовта.

Редактор: Боряна Димитрова