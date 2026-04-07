За втора поредна година на сцената на Античен театър ще се гледат антични театри. Събитието ще открие представителят на Римския Сенат Салво Полиезе. Фестивалът е част от международната мрежа на античните театри с партньори от Италия, Гърция, Испания, Кипър и България.

Тази година акцентът на фестивала е EX MACHINA: ACADEMIA. В резултат на подписаното с НАТФИЗ споразумение за партньорство и сътрудничество след фестивала през май ще се проведе първият семинар за античен театър за студентите на Академията.

Акцент в програмата е спектакълът под режисурата на Крис Шарков „Федон по Платон”, който представя на сцена идеи на Платон и неговото съвременно възприятие. Драматургичният текст е дело на Станислава Кирилова и Радослав Илиев; сценографията е на Илина Грозева; музиката е на Христо Намлиев, а актьорската подготовка на трупата е на Ели Кирил Колева.

Участват още спектакли от

* „Възхвала на глупостта” от Италия

* „Елена от Еврипид” от Гърция

* Двата български младежки спектакъла „Прометей” и „Хадес и Персефона”.

Представленията ще се провеждат през целия ден на 2 май, вечерта ще има награждаване от фестивалното жури, а след него и дегустация на вино от Балканския международен винен конкурс.

Фестивалът EX MACHINA: ACADEMIA ще завърши на 3 май с провеждане на интерактивната и семиотична игра за търсене на архитектурни и градски символи „Градски лабиринт” на територията на Стария Пловдив.

Официални партньори са НАТФИЗ, АМТИИ, Посолството на Гърция, Посолството на Кипър, Италиански културен институт, Културната организация „Аристотел”.

Всички събития са с вход свободен.

Фестивалът се провежда с патронажа на Регионалния център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

NOVA NEWS е официален медиен партньор на EX MACHINA

Редактор: Боряна Димитрова