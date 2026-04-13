В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Янкови от Пловдив и семейство Щурачеви от София.

Двете семейства си размениха по два рунда, като Янкови взеха първи и четвърти, а Щурачеви втори и трети. С изравнен резултат, всичко се реши в пети рунд, в който Щурачеви разкриваха първи. След като не успяха да познаят всички отговори, Янкови получиха възможност да откраднат точките. Те не пропуснаха този шанс и си спечелиха победата с 421:229 точки.

В „Бързи пари“ събраха 85 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Янкови ще посрещнат семейство Ашикови от София.

Редактор: Райна Аврамова