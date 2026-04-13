В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Янкови от Пловдив и семейство Ашикови от София.

В третата си игра, Янкови успяха да си осигурят преднина, като откраднаха точките на Ашикови в първите два рунда. В трети, Ашикови намалиха разликата в резултата, но Янкови спечелиха и четвърти рунд и си запазиха водачеството. Във важния и за двете семейства пети рунд, Янкови разкриха три отговора, но не успяха да се справят с последния и това даде шанс на Ашикови да вземат точките. В последната минута, те ги откраднаха и това им донесе победата с 346:289 точки.

В „Бързи пари“ събраха 89 точки и спечелиха първите си 511,29 € от този епизод.

Днес Ашикови ще посрещнат семейство Калчовски от Плевен.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този втирник от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова