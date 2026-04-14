В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Ашикови от София и семейство Калчовски от Плевен.

Двете семейства влезнаха в равностойна битка, в която първи поведоха Калчовски, като спечелиха първи рунд и откраднаха точките на Ашикови във втори. Точките от следващите два рунда бяха за отбора на Ашикови, с което двата отбора имаха равен шанс за победа в края на играта. В последния рунд по-точни бяха Ашикови, но не успяха да разкрият всички отговори и Калчовски се възползваха от предоставения шанс да откраднат точките. Точният отговор им донесе победата с 302:230 точки.

В „Бързи пари“ събраха 114 точки и с 511,29 € от този епизод, те продължават към следващия си съперник.

Днес Калчовски ще посрещнат семейство Боневи от София.

Редактор: Райна Аврамова