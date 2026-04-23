В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Рилски от Самоков и семейство Непобедимите от Камено.

Трета поредна игра за Рилски и трети опонент, който оставиха само с един спечелен рунд. Непобедимите успяха да вземат точки само от първи рунд, а в следващите четири, Рилски умело разкриваха отговори и прибраха всички точки. С краен резултат 460:47 точки, Рилски се приближават към пет поредни победи и получават възможност за още един опит за спечелване на повече пари за отбора.

Но и този път в „Бързи пари“ много малко не им достигна да съберат нужните 200 точки. Със събраните 197 точки, те спечелиха 511,29 € от този епизод, които да добавят към сметката на отбора.

Днес Рилски ще посрещнат семейство Късаците от Сопот.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова