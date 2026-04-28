В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Мушмули от Свищов и семейство Шумникови от Монтана.

Двете семейства водеха в оспорвана битка за всеки рунд и всяка точка, като първите точки спечелиха Шумникови. Семейството на Мушмули спечелиха втори рунд и откраднаха точките на Шумникови в трети. Но отборът от Монтана, успя да изравни резултата в четвърти рунд. Във финалният пети рунд, Шумникови спечелиха правото да разкриват първи. Това им донесе достатъчно точки, които Мушмули се опитаха да откраднат, но не успяха и Шумникови взеха победата с 360:177 точки.

В „Бързи пари“ събраха 123 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Шумникови ще посрещнат семейство Неделкови от Лозен.

Редактор: Райна Аврамова