-
Смела игра с победа над Банкера в "Сделка или не"
-
Неделкови срещу Шумникови в "Семейни войни"
-
Борис с втора поредна победа в „Като две капки вода”
-
"Пресечна точка": За състава на 52-рото Народно събрание и ръста на цените у нас
-
„На кафе“ с проф. Любомир Стойков, Рене Карабаш, Жорони и Крис Риска
-
Кастингите на „Игри на волята“ събират желаещи от цяла България и извън страната
Певецът не крие, че това е най-емоционалното му изпълнение до момента
Големият победител от десети лайв на „Като две капки вода“ Борис Христов признава в „На кафе", че това е най-емоционалния му образ до момента.
„Бях повече Борис отколкото при предната ми победа, която беше много голяма изненада за мен. Много харесвам тази песен. „Руфинка болна легнала” е обичана от цяла България. Беше много емоционално и се радвам, че съм докоснал хората. Трудно е да докоснеш цяла България с българска песен. Преди години имаше моменти, в които съм се чудел дали да не започна да пея народна музика, но никога не съм имал смелостта“, признава победителят в десети лайв.
Борис разказва, че е гледал филма „Края на песента“ по разказ на Николай Хайтов два пъти. Въпреки че Васил Михайлов се възприема за суров човек, заради образите, които изпълнява във филмите и театралните постановки, певецът е добил друга представа за него и го възприема като личност, която е много близо до него.
Борис Христов: Другата седмица в "Капките" ме очаква трудно предизвикателство
„Аз се разплаквам доста лесно и споделих с жена си, че ще направя песента, ако успея да не се разплача. Поплаках достатъчно преди това. Това е най-емоционалният ми образ до момента. Не мислех за победата, а исках да ми остане спомен. Синът ми ще го помни, защото за първи път бе в залата. Това беше емоционален момент – мечта“, разкрива Борис.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни