Големият победител от десети лайв на „Като две капки вода“ Борис Христов признава в „На кафе", че това е най-емоционалния му образ до момента.

„Бях повече Борис отколкото при предната ми победа, която беше много голяма изненада за мен. Много харесвам тази песен. „Руфинка болна легнала” е обичана от цяла България. Беше много емоционално и се радвам, че съм докоснал хората. Трудно е да докоснеш цяла България с българска песен. Преди години имаше моменти, в които съм се чудел дали да не започна да пея народна музика, но никога не съм имал смелостта“, признава победителят в десети лайв.

Борис с втора поредна победа в „Като две капки вода”

Борис разказва, че е гледал филма „Края на песента“ по разказ на Николай Хайтов два пъти. Въпреки че Васил Михайлов се възприема за суров човек, заради образите, които изпълнява във филмите и театралните постановки, певецът е добил друга представа за него и го възприема като личност, която е много близо до него.

Борис Христов: Другата седмица в "Капките" ме очаква трудно предизвикателство

„Аз се разплаквам доста лесно и споделих с жена си, че ще направя песента, ако успея да не се разплача. Поплаках достатъчно преди това. Това е най-емоционалният ми образ до момента. Не мислех за победата, а исках да ми остане спомен. Синът ми ще го помни, защото за първи път бе в залата. Това беше емоционален момент – мечта“, разкрива Борис.

Редактор: Райна Аврамова