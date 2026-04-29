Сред образите, които тя изгради в "Като две капки вода" са Шакира, Маргарита Хранова, Монсерат Кабайе, Селин Дион, Джон Бон Джоуви… Певицата Пламена Петрова признава в "Здравей, България", че е щастлива за възможността да пее в толкова много и различни жанрове. Според Димитър Рачков изпълнителката е музикален пожар.

„Обичам да експериментирам и смесвам стиловете в музиката. Не мога да се огранича в едно нещо и не трябва. В последния образ, който правих, споделих, че много харесвам Шакира, защото смесва стиловете и чупи всички рамки. Смятам, че когато човек може и има желание, няма нужда да си слага граници“, разяснява Пламена.

Тя разказва, че е било много трудно да пее под маската на Монсерат Кабайе. Тъй като не е свикнала с размерите и не е имала правилна преценка, непрекъснато е бутала неща около себе си. Но когато гримьорите и фризьорите направят така, че да прилича на образа, това й помага много и успява да влезе в кожата на персонажа. По съвет на Рафи, влизайки в асансьора, оставя себе си на долния етаж и се превръща в друг човек.

„За мен „Като две капки вода“ е огромно поле на изява и възможност да покажа, че наистина обичам и мога да пея всичко. Бях в шок, когато ми се падна вокала на System of a Down. Казах си, че направих голяма заявка и мога да пея всички стилове, но прекалих. За първи път се видях като мъж, но песента като текст много ми влезе под кожата. Наистина изживях всяка една дума от текста. Оставих душата си на сцената. Кучето ми получаваше стрес и се криеше под дивана, докато репетирах тази песен", разкрива трудностите, пред които се изправя в шоуто.

На 1 май излиза най-новата авторска песен на Пламена „Кане моме“. Въпреки че звучи като народна песен, тя има и второ име и не е в този жанр. Адаптиран е български народен текст, но с модерен аранжимент.

В следващият лайв участничката ще се наложи да се превъплъти в Бионсе, която притежава много характерен глас. Пламена не крие, че много харесва песента "Listen" и ще даде всичко от себе си, за да се представи по запомнящ се начин.

