Комикът и актьор Ники Станоев отпадна от борбата за победата сред звездните готвачи в Hell’s Kitchen. Той изпита сериозни трудности с компонентите на станция “Месо и риба” на вечерната резервация и се прости с мястото в кухнята на шеф Виктор Ангелов.

Кулинарният ден предложи приключения с български привкус на отборите. След спечелено предимство, звездите продължиха победната си серия и поднесоха всички ястия на специалните гости от ансамбъл “Шевица”. Загубата в предизвикателството донесе номинация на Събков.

Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell’s Kitchen

Втората резервация за деня протече повече от динамично. Въпреки намаления състав и изненадващи грешки, Черните съумяха да завършат вечерята си успешно. Влошените отношения между фотомодела Нора Недкова и нейните съотборници доведе до забавяне на поръчките, изгонване от кухнята и отнемане на куртката на актьора Ники Станоев.

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Той е следващият гост в подкаста “Кухнята след Ада”, където освен любопитен разговор за своето участие, изпълнен с подробности, анекдоти и интересни истории, комикът отново демонстрира своите готварски умения, този път в компанията на водещия - шеф Станислав Иванов. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Hell's Kitchen продължава във вторник, 5 май, от 20:00 ч. по NOVA

