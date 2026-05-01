Ники Станоев влиза в студиото на подкаста „Кухнята след Ада“ със своя запазен стил - с чувство за хумор, самоирония и способността да превръща всяка ситуация в интересна история. Шоуменът, актьор и стендъп комедиант обаче показва и друга своя страна - тази на човек, който не се отказва лесно, дори когато кухнята започне да прилича повече на бойно поле, отколкото на сцена.

Той приема отпадането си с усмивка и го нарича „статистическа грешка“, като дори признава, че първоначално е очаквал да си тръгне много по-рано. Поканата за участие му се струва почти като шега, но решението да влезе се оказва едно от най-интересните му преживявания до момента.

В кухнята намира неочаквана подкрепа от съотборници, а работата на станциите го изправя пред предизвикателства, които не е подозирал, че ще му харесат. Успява да спечели и признание за определени елементи от работата си, което му дава увереност да продължи напред. За него форматът не е просто кулинарно състезание, а сблъсък на характери - нещо, което отлично разбира като човек от сцената.

Ники не крие, че преди предаването рядко е готвил, но след участието си вече гледа на храната по различен начин. Днес дори влиза в кухнята у дома с желание и отношение, а любимите му моменти са тези, в които създава нещо вкусно за близките си.

Разговорът в подкаста преминава през любопитни теми - от това как би изиграл строгия образ на шеф Ангелов във филм до най-неочакваните кулинарни комбинации, които обича да експериментира. Заедно с водещия Станислав Иванов дори влизат в кухнята, за да създадат нестандартна интерпретация на бургер с фъстъчено масло, доказвайки, че хуморът и кулинарията могат да вървят ръка за ръка.

Извън кухнята, Ники говори и за пътя си към сцената - от първите осъзнати моменти в тийнейджърските години до днешния му живот пред публика. Признава, че сценичната треска никога не изчезва напълно, но именно тя държи артиста жив. Споделя и какво означава да задържиш вниманието на аудиторията в свят, в който всеки носи „сцена“ в джоба си.

За него най-ценният урок от Hell’s Kitchen е прост, но важен - да влагаш отношение във всичко, което правиш.

Как изглежда кухнята през очите на един комедиант? Кой го е изненадал най-много в отбора? И защо днес подхожда към готвенето с повече уважение?

