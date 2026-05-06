В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Александър Кънчев от София.

За своята игра, Александър излезе с кутия номер 6. До средата на играта, кутиите, които разкриваше бяха предимно с малки суми и получи от Банкера оферти от 2400 €, 2000 € и 1600 €, които отказа, продължавайки смело напред. Отхвърли и оферта за смяна, надявайки се да държи някоя от големите суми. Те обаче се оказаха в кутиите срещу него и след като ги отстрани, остана с 1 €, 300 € и 5000 € в последните три кутии. Този път Банкера успя да го изкуши с оферта от 1000 € и Сашо прие сигурната сума. Разбра, че е взел правилно решение, когато откри в номер 6 сумата от 300 €. След много добрия старт и обрата на играта в края, Александър прие добра оферта и си осигури печалба от 1000 €, с която завърши своето участие в „Сделка или не“.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова