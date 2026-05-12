В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Спасови от Пловдив и семейство Гуцалци от с. Гуцал.
В оспорваната битка между двете семейства, първи поведоха Спасови, след като спечелиха първи рунд. Те събраха точки и във втори рунд, но Гуцалски успяха да ги вземат. Спасови си върнаха преднината, като спечелиха следващите два рунда, но за двата отбора остана последното предизвикателство в пети рунд и точките от него бяха решаващи за победата в играта. Гуцалци разкриваха първи и двата отговора, които познаха им стигаха за победата, но Спасови имаха възможност да откраднат точките. След като не успяха, Гуцалци спечелиха играта с резултат 272:180 точки.
В „Бързи пари“ събраха 130 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Гуцалци ще посрещнат семейство Пантерките от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
