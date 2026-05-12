На 24 май 2026 г. от 18:00 часа в Културен дом НХК, зала „Тончо Русев“, ще се състои тържествената церемония по награждаването на лауреатите в 13-ото издание на международния литературен и филмов младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

Тазгодишното издание на конкурса премина под мотото „В главната роля – човечността“. Над 140 млади автори, режисьори и творци от 9 държави изпратиха свои разкази и филми, вдъхновени от реални истории за спасение, състрадание, морален избор и силата на доброто. От създаването на инициативата преди 13 години до днес в конкурса са участвали 2340 младежи от 16 държави: България, Израел, Великобритания, Чехия, Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Германия, Украйна, Словакия, Полша, Испания, Франция, Черна Гора и Латвия, превръщайки го в една от най-разпознаваемите международни младежки платформи, посветени на опазването на историческата памет и защитата на човешките ценности.

Церемонията по награждаването ще премине под формата на артистичен спектакъл с вход свободен, който ще обедини литература, кино, музика и сценично изкуство. В програмата ще участват талантливи млади изпълнители и артисти, а публиката ще стане свидетел на емоционални срещи между поколения и култури, обединени от каузата за съхраняване на човечността.

За събитието в Бургас ще пристигнат 32-мата лауреати в конкурса, както и членовете на международното жури, сред които писателят Георги Бърдаров, актьорът Димитър Маринов, поетът Румен Леонидов, Ивана Марксфелдова – експерт в политическия департамент на Президента на Словакия, Веред Елрон – бивше културно аташе в Посолството на Държавата Израел в България, Фелисия Валдман – Директор на Центъра за еврейски изследвания „Голдщайн-Горен“ към Държавния университет в Букурещ и Дорота Фатер – Директор на полското училище към Посолството на Полша в София. Очаква се участие и на представители на дипломатически мисии в България, държавни институции, общественици и партньори на инициативата.

Тържествената церемония е кулминацията на петото издание на международния фестивал „Приятелството – смисъл и спасение“, който в продължение на три дни ще превърне Бургас в пространство за творчески срещи, дискусии и вдъхновение. Фестивалът среща млади хора от различни държави с утвърдени писатели, историци, кинорежисьори и актьори, за да разговарят за паметта, доброто и личната отговорност към обществото.

В рамките на фестивалната програма ще се проведат творчески ателиета, уъркшопове и дискусии с писателите Георги Бърдаров и Иво Сиромахов, историците проф. Румяна Христиди и Елжбиета Граб от Музея „Полин”, Варшава, Полша, както и с режисьора Кирил Тодоров. Срещите ще дадат възможност на младите участници да обменят идеи и опит с доказани професионалисти, превърнали изкуството и паметта в своя мисия.

Особено символично събитие във фестивалната програма ще бъде началото на изграждането на „Алея на човечността“ в Морската градина. Младите хора ще засадят магнолии, посветени на личности от българската история и съвремие, които са спасявали човешки животи и са проявили изключителна смелост, доблест и състрадание.

С този жест организаторите и участниците искат да покажат, че стореното добро и саможертвата в името на другия не трябва да бъдат забравяни. Те вярват, че примерът на тези спасители на човешки животи продължава да вдъхновява и да покълва в съзнанието и ценностите на младите хора днес.

С инициативата Бургас ще стане първият град в България, който създава специално пространство за почит към хората, спасявали човешки животи и отстоявали човечността като най-висша ценност.

Със своята международна кауза конкурсът и фестивалът „Приятелството - смисъл и спасение” утвърждават Бургас като град на паметта, културата и човечността – място, което свързва поколения и народи чрез силата на изкуството и емпатията.

Редактор: Райна Аврамова