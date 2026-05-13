В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Гуцалци от с. Гуцал и семейство Пантерките от Пловдив.

Във втората си игра, Гуцалци поведоха след като откраднаха точките на Пантерките в първи рунд. Това обаче не продължи дълго, защото Пантерките също успяха да откраднат във втори рунд, а в следващите три бяха по-бързи и точни, взеха всички точки и завършиха първата си игра с победа и резултат 386:42 точки.

След успешната първа част, „Бързи пари“ затрудниха Пантерките. Те не успяха да разкрият нито един отговор и с 0 точки, спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Пантерките ще посрещнат семейство Лудетини от Брезник.

