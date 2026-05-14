На 17 май в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Foo Fighters, Six Feet Under, Obscura и Kings of Thrash.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Melissa Bonny (Ad Infinitum) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Fear Factory за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Emperor и репортаж от румънския фестивал “Posada Rock”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Motley Crue, ще видят как A Killer’s Confession правят кавър на Nirvana, класическата песен ще бъде нa AC/DC, в “Exotic“ ще бъдат представени Sim, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Biohazard в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Crashdiet, Endseeker, Machine Gun Kelly & Fred Durst, Mirador, Венера по залез и Dragonforce също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 17 май, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 22 май от 00:30 ч. по DIEMA.

Редактор: Райна Аврамова