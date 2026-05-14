На какво отдавате безспорните високи резултати на NOVA от началото на пролетния сезон?

Успехът на NOVA е резултат от последователност и дългосрочно планиране. Инвестираме в силни, разпознаваеми формати, които създават емоционална връзка с аудиторията и изграждат навик за гледане – като Hell’s Kitchen и „Като две капки вода“. Малко са форматите, които в своя четиринадесети сезон продължават да бъдат очаквани с такова нетърпение от зрителите. Работим както с доказани международни формати, така и с локални продукции и нови заглавия, които отразяват интересите и динамиката на българския зрител.

Същевременно с това отварят нови ниши и възможности за рекламодателите. The Floor и „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ са сред новите интересни заглавия тази пролет. Ние развиваме всички форматни предавания като хибридни продукти между телевизия, дигитални платформи и социални медии. Все по-важно е да мислим за съдържанието като екосистема, а не като отделни канали. Това ни позволява да осигурим по-широк обхват, по-висока ефективност и оригинално присъствие на брандовете – чрез различни формати и адаптирани послания спрямо всяка платформа.

Как се запазва водеща пазарна позиция в свят на бърза консумация и променени медийни навици?

Посоките са две. За зрителите е важно да предлагаме разнообразно и качествено съдържание, което интригува и забавлява. За рекламодателите – да се адаптираме бързо към динамиката на пазара, да комбинираме ефективно линейната телевизия с дигитално присъствие и да бъдем смели в решенията си, включително с формати, които привличат по-млада аудитория. В среда на бърза консумация и фрагментирани медийни навици ключът е да бъдеш едновременно гъвкав и последователен.

Това означава да следим внимателно промените в поведението на аудиторията и да адаптираме както съдържанието, така и начина му на дистрибуция – все по-често извън рамките на традиционната телевизия, без да правим компромис с качеството, което остава основна причина за внимание и доверие.

Как превръщате възможностите за телевизионна реклама в реална бизнес стойност за партньорите?

Мислим отвъд стандартното медийно присъствие и превръщаме рекламата в реално въздействие върху бизнеса на нашите партньори. На първо място това означава да осигурим качествен обхват и ефективна честота – комбинация, която гарантира видимост и разпознаваемост на бранда. Днес обаче това вече не е достатъчно. Все по-важно е как брандът се интегрира в съдържанието и каква е средата, в която присъства.

Затова работим все по-активно с интегрирани решения – продуктово позициониране, бранд интеграции и специално разработени формати, които създават по-дълбока връзка с аудиторията. Пионери сме в създаването на предавания за рекламодатели на принципа на брандираното съдържание и вече имаме натрупан сериозен опит с проекти като „Sesame – Турнири на волята“, „Вече играеш… Стоичков“, „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“, „Изживей България“, а и съвсем нови за зрителите на NOVA формати като „Направи си сам“ и „SOS Разтребители“. В крайна сметка нашата роля е да бъдем партньор, който не просто продава рекламно време, а помага на брандовете да постигат реални бизнес резултати – по-висока разпознаваемост, по-силна ангажираност и устойчив растеж.

Кои са водещите тенденции на рекламния пазар и как те са отразени в търговските предложения на NOVA?

Виждаме, че въпреки растежа на дигиталните канали телевизията остава ключов носител на обхват и доверие, особено на българския пазар, където потреблението ѝ се задържа високо. Това създава нужда не от избор между каналите, а от правилен баланс между тях. В отговор на тези тенденции нашите търговски предложения се развиват в няколко посоки. На първо място надграждаме класическия телевизионен продукт с интегрирани решения – комбинация от телевизия, видео за дигитални платформи и социални мрежи, които осигуряват по-пълен и ефективен обхват. На второ място поставяме все по-силен акцент върху бранд интеграциите и съдържанието, създадено специално за рекламодатели. И не на последно място – фокусът върху резултатите. Все по-често разговорът не е просто за количество рейтинг точки, а за качествено присъствие и за ефекта от него – разпознаваемост, ангажираност и продажби.

Ако трябва да обобщим вашия опит дотук – кои са трите фактора, които стоят зад постиженията на търговския екип и гарантират лидерството на медията?

Сплотен и отдаден екип. Ние сме ориентирани към резултатите и изграждането на добри партньорства. Стремим се към адекватни решения спрямо нуждите на съответния рекламодател. Ясна стратегия и последователност. Работим с дългосрочен хоризонт и много ясна визия за това как развиваме както съдържанието, така и търговските ни продукти, но междувременно оставаме гъвкави и адаптивни според динамиката, която се случва непрекъснато около нас. И третият фактор е партньорският подход. За нас е важно да изграждаме дългосрочни отношения с рекламодателите и агенциите, базирани на доверие, прозрачност и реална добавена стойност.

Комбинацията от тези три елемента – екип, стратегия и партньорство – е това, което стои зад постиженията ни и ни позволява да запазим лидерската позиция на медийния пазар в България.

Елица Нановска е директор „Продажби“ в „Нова Броудкастинг Груп“ и доказан експерт с богат опит в сферата на продажбите и телевизионната реклама. Професионалният ѝ път в компанията започва преди повече от 20 години, когато се присъединява към нея като мениджър „Ключови клиенти“. От 2016 до 2022 г. заема длъжността търговски мениджър. Завършила е реклама и публични комуникации и връзки с обществеността в СУ „Св. Климент Охридски“.

Редактор: Райна Аврамова