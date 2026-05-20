В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Веселин Кючуков от Ямбол.

Веселин започна своята игра с кутия номер 4. Той не получи възможност да я размени и тя остана при него до края, а офертите на Банкера през цялата игра бяха сходни. Веско отказа първите две предложения от 1500 €, следвани от 1000 €, а след това не прие и останалите оферти от 1500 € и 1505 €. Когато достигна до финалната част на играта и останаха само три кутии с 5 €, чаша и 7500 €, той реши да приеме оферта от 789 €. Така Веселин продаде своята кутия, преди да стане ясно какво крие тя. На финала останаха чашата и 7500 € и той пропусна възможността за последна оферта от 2500 €. Но когато отвори кутия номер 4 и откри в нея чашата, Веселин остана доволен от решението си да приеме сигурните 789 €, с които завърши играта си.

