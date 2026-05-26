Двойна игра, в която една грешка може да струва животи, и любов, която няма право да съществува, очаква зрителите на DIEMA FAMILY от 8 юни всяка делнична вечер в 20:00 ч. Премиерният сериал „В името на сина ми” ще разкаже драматичната история на мъж, който ще се бори за своята чест и достойнство.

Животът на полицай Пойраз Карайел (Илкер Калели) рухва, след като е несправедливо обвинен и осъден за престъпление, което не е извършил. След месеци зад решетките Пойраз излиза с една-единствена цел: да си върне попечителството над малкия си син Синан и да възстанови доброто си име.

В първите си дни на свобода бившият полицай получава неочаквано предложение от шефа си Мюмтаз Ток (Мурат Далтабан). Задачата му ще бъде да се внедри сред хората на опасния подземен бос Бахри Уман (Муса Узунлар) и да събира информация за полицията. Залогът е твърде висок, за да откаже, а тази мисия ще преобърне живота му по неочакван начин. Срещата с Айшегюл (Бурчин Терзиоглу) – дъщерята на Бахри, поражда у него чувства, които не се подчиняват на разума и обстоятелствата. Ще се превърне ли любовта в най-опасния му враг?

В премиерния сериал зрителите ще видят отличната актьорска игра на Атаберк Мутлу, който се превъплъщава в малкия Синан Карайел. Обичани актьори, които вече са се доказали пред българската публика, влизат в останалите роли като Али Ил („Малки жени“, „Под липите“), Енгин Бенли („Великолепният век: Кьосем“, „Присъда“), Канболат Гьоркем Арслан („Гордата Аси„) и други.

