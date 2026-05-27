Свят на децата ще отвори врати от 29 май до 1 юни в сърцето на София с изцяло вход свободен. Второто издание на международното изложение KIDS EXPO SOFIA 2026 ще превърне площада около храм-паметника „Св. Александър Невски“ в огромна интерактивна зона с десетки демонстрации, симулатори, образователни активности и срещи с истинските герои на България. Събитието е част от културния календар на Столична община, като в него участват изложители от три държави -България, Северна Македония и Румъния.

Тази година децата ще могат да се превърнат в конни полицаи, пилоти, моряци, пожарникари и спасители, като се докоснат отблизо до техниката и работата на институциите, които пазят живота и сигурността на хората. Сред най-големите атракции ще бъдат симулатор на самолет, бронирани машини, моторите и колите на Пътна полиция, демонстрации на специалните сили и срещи с екипите на Спешна помощ, пожарната, Гранична полиция, жандармерията и Българската армия.

В света на KIDS EXPO SOFIA 2026 ще се включат още доброволците от БЧК, екипите на Национална система 112, курсанти от военните училища във Варна, Велико Търново и Долна Митрополия, както и представители на Агенция „Митници“, НАП и звеното „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

След огромния успех на първото издание, посетено от хиляди семейства, тази година изложението се завръща с още повече интерактивни зони, демонстрации и спортни предизвикателства. Децата ще могат да играят футбол, волейбол, тенис, художествена гимнастика, модерни танци, брейк, катерене, алпинизъм и дори парашутизъм. На площада Боксов клуб „Левски“ и Българска федерация по волейбол ще изградят истински боксов ринг и волейболно игрище, на които децата ще могат да се срещнат с шампиони и професионални спортисти.

Културно-образователната програма ще включва десетки детски школи, образователни организации и технологични демонстрации. Ще бъдат представени интерактивни игри за финансова грамотност, а експертите ще покажат на децата как да бъдат по-сигурни в дигиталния свят чрез уроци за онлайн безопасност, AI, киберсигурност и дезинформация.

Тазгодишното издание на KIDS EXPO SOFIA 2026 има и своята голяма кауза – „Всяка сирена спасява: Заедно за нова линейка за столицата“. За инициативата са изработени шест специални дарителски кутии, оцветени от деца от столични училища и детски градини. Те ще бъдат разположени на ключови точки на територията на изложението през всичките четири дни на събитието. Голямата цел е да бъдат събрани 50 000 евро за закупуването на нова линейка за нуждите на Спешна помощ – София.

„KIDS EXPO SOFIA винаги е имало за цел не само да забавлява децата, но и да ги възпитава в доброта и съпричастност. Вярваме, че когато хиляди семейства се обединят около една кауза, можем реално да помогнем и да направим нещо значимо“, споделят организаторите.

„Искаме децата да видят, че дори малките жестове имат огромно значение. Тази линейка ще бъде символ на това как едно детско събитие може да обедини хората в името на живота и доброто“, допълват още от екипа на KIDS EXPO SOFIA 2026.

