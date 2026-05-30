Тенденцията е по малко хора да напускат страната ни от тези, които се завръщат в нея. За този процес, който тече от 5-6 години и за инициативата Bulgaria Wants You Иван Христов и Андрей Арнаудов разказват в студиото на „Събуди се“.

„Факт е, че през миналата година 9000 българи са напуснали страната ни, а 44 хиляди са се заселили в нея. Няма точна статистика колко от тях са българи, но поне половината са. Това означава, че на всеки напуснал има по трима завърнали се. Чужденците от много отдавна знаят, че е хубаво да се живее тук, но е време и ние да разберем това. Това са едни европейски и световни тенденции, които е хубаво, че се случват“, споделят организаторите на инициативата Bulgaria Wants You.

Андрей е категоричен, че тренда на завръщане на българи ще продължи да расте и ще е толкова голям, че ще успее да обърне и демографската картина. Естествено е, хубавите събития, с които се гордеем през последните месеци да доведат до нова вълна. Освен спортни и културни успехи, такива има и в индустрията. Компании еднорози ще присъстват на събитието Bulgaria Wants You в Интер Експо Център в София и има още няколко, които се очаква да станат такива. Има компании стартирали от нулата, които са най-добрите в света в своя отрасъл. Случват се хубави неща в България и трябва да се говори за тях.

„Три са въпросите, които оформят живота ни: какво правим, защо и как го правим. За мен важният въпрос е какъв е смисъла да се върнеш в страната ни и да търсиш реализация в България. Хубавото на тези събития, които правим е, че всеки ще каже своето мнение и ще се опитаме да разберем смисъла на тези 5000 човека, които очакваме да дойдат днес в Интер Експо Център. Ще споделя моя отговор. Заобиколен си от среда, която е изградена да ти помага и тук е твоето място. Това е и слогана ни – твоето място е тук от 681 година“, сподели Иван Христов.

Форумът отваря врати в 10.00 ч. и ще продължи до края на деня, но молбата на организаторите е желаещите да се регистрират напълно безплатно на сайта на инициативата. На форума ще има разположени две сцени в Интер Експо Център в София, като ще бъде сформирана и още една сцена. Ще присъстват между 40-50 лектори, сред които предприемачи, бизнесмени, но и хора от артистичния свят като DARA, Люси Дяковска, Димитър Маринов и много други. Ще има организирани кътове за деца, на които да се забавляват.

„Благодаря на Президента на България Илия Йотова, която ще открие събитието ни днес и това означава, че държавата и бизнеса могат да работят заедно“, каза Ива Христов.

„Истината е, че Bulgaria Wants You същества благодарение на частния бизнес и на сайта ни имаме над 40 хиляди човека с биографиите им. Правим контактите между талантите и компаниите по света и България. Държавата не ни е помагала много през годините, но трябва да влезе в ролята си да стимулира хора с добри частни инициативи“, е мнението на Андрей Арнаудов.

Форумът дава възможност на хора, които си търсят работа, да намерят такава. На него ще има над стотина компании, които ще предлагат конкретни работни места на желаещите.

Най-голямото събитие на Bulgaria Wants You – България на пет океана, което е с безплатна регистрация и вход свободен започва днес от 10.00 ч. в Интер Експо Център в София.

