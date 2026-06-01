Тази вечер от 21:00 ч. KINO NOVA отправя зрителите на пътешествие отвъд континентите и отвъд границите на самите тях. Романтичната драма „Яж, моли се и обичай“ с Джулия Робъртс спечели гласовете на публиката в първата седмица на четиринадесетото издание на „Великият понеделник“.

Лиз Гилбърт (Джулия Робъртс) на пръв поглед има всичко – дом, кариера, брак, но въпреки това усеща, че е изгубила връзка със самата себе си. След болезнен развод тя взема смело решение: да остави познатия си живот зад гърба си и да посвети цяла година на търсенето на онова, което истински я прави щастлива.

Пътят ѝ минава през три държави и три различни урока. В Италия Лиз преоткрива удоволствието от насладата и вкуса към живота, в Индия се потапя в силата на молитвата и вътрешния покой, а в Бали – там, където най-малко го е очаквала – намира хармонията със себе си и любовта. Заедно с нея зрителите ще се запитат колко струва смелостта да започнеш отначало.

Лентата е дело на режисьора Райън Мърфи и е базирана на едноименния автобиографичен бестселър на Елизабет Гилбърт. В забележителния актьорски състав до Джулия Робъртс се нареждат Хавиер Бардем, Ричард Дженкинс, Били Кръдъп, Вайола Дейвис и Джеймс Франко.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg/. На 8 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят във втората седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова