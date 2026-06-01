За последните 20 години у нас UNICEF e помогнала на повече от 17 хиляди семейства чрез центровете за майчино и детско здраве. А други 5 хиляди деца и родители, преживели насилие получават закрила.

UNICEF отбелязва годишнината си с изложба в Националната библиотека. Тя разказва историята на организацията, мисиите и каузите, които тя защитава през последните 80 години. UNICEF е създадена през 1946 година с идеята да помогне за справяне с последиците от Втората световна война най-вече при децата. От организацията обаче отчитат, че на фона на днешните военни конфликти по целия свят никога досега не е имало толкова много деца, които да трябва да бъдат изведени от домовете си, за да оцелеят както през последните пет години.

„80 години UNICEF означава, че трябва да използваме силата, която вече имаме, за да продължим да се борим за бъдещето на всяко дете. Ако погледнем картината в България, все още има проблеми като например, най-високите нива на бедност на децата в Европейския съюз, уязвимите групи, които имат нужда от повече внимание, приемане и грижа. И разбира се, новите глобални проблеми като сигурността на децата в интернет. Честит първи юни“, заяви Кристина де Бройн, представител на UNICEF за България.