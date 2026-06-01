-
Уроците за успеха на едни от най-успешните българи от форума „България на пет океана“
-
Bulgaria Wants You събра над 5000 посетители на събитието „България на пет океана“
-
Асен Блатечки и Калин Врачански се завръщат на сцената в класиката „Дами канят“
-
Иван Христов и Андрей Арнаудов за реалните възможности на кариерния форум Bulgaria Wants You
-
Гръцката суперзвезда Константинос Аргирос се завръща в България с поредица от концерти
-
Турнето на COCA COLA The Voice Tour 2026 стартира от София с грандиозен концерт пред „Арена 8888”
На Международния ден на детето организацията, която се грижи за децата по света – UNICEF отбелязва своята 80-та годишнина
За последните 20 години у нас UNICEF e помогнала на повече от 17 хиляди семейства чрез центровете за майчино и детско здраве. А други 5 хиляди деца и родители, преживели насилие получават закрила.
UNICEF отбелязва годишнината си с изложба в Националната библиотека. Тя разказва историята на организацията, мисиите и каузите, които тя защитава през последните 80 години. UNICEF е създадена през 1946 година с идеята да помогне за справяне с последиците от Втората световна война най-вече при децата. От организацията обаче отчитат, че на фона на днешните военни конфликти по целия свят никога досега не е имало толкова много деца, които да трябва да бъдат изведени от домовете си, за да оцелеят както през последните пет години.
„80 години UNICEF означава, че трябва да използваме силата, която вече имаме, за да продължим да се борим за бъдещето на всяко дете. Ако погледнем картината в България, все още има проблеми като например, най-високите нива на бедност на децата в Европейския съюз, уязвимите групи, които имат нужда от повече внимание, приемане и грижа. И разбира се, новите глобални проблеми като сигурността на децата в интернет. Честит първи юни“, заяви Кристина де Бройн, представител на UNICEF за България.
Последвайте ни