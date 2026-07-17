В последния ден от седмицата зрителите на „Черешката на тортата“ ще надникнат в света на eдин от успешните инфлуенсъри Алпер Чочев. Ютюбърът е известен в социалните мрежи с многобройните си забавни клипове, а също така е популярен сред младата аудитория с чувство си за хумор и с множеството си таланти, които показва. Щастлив съпруг и баща, той допуска зрителите до личното си пространство и посреща компанията в уютния си дом. Алпер пазарува пресни, домашни продукти в кварталното магазинче, като признава, че е почитател на домашната храна. В кухнята разчита на помощта на съпругата си и е категоричен, че не би могъл да се справи без нея.

Балансирано, здравословно и нискокалорично меню от Юли Тонкин в „Черешката на тортата“

Твърдо решен е да се постарае и да се представи на ниво с традиционно севлиевско меню. Стартира със салата по селски, а за предястие сервира дългочаканата от компанията диня с баница. За основно ястие приготвя гювеч, бавно сготвен и акомпаниран от прясно изпечена погача. Десертът му ще е цедено кисело мляко с плодове.

Меню, подчинено на темата „Цветна градина“, от Виктория Кузманова в „Черешката на тортата“

Продуктът, скрит в мистериозната „кутия на Манчев“, ще изненада домакина, който ще се наложи да прояви креативността си и да го превърне в изискано ястие. Ще поиска ли помощ от приятел и ще запази ли спокойствие и хладнокръвие, въпреки сериозното предизвикателство?

Усъвършенствани рецепти, по вкус и прочит на Георги Тошев в „Черешката на тортата“

Гостите ще се почувстват като у дома си и дори ще превърнат вечерята в състезание по надяждане. Атмосферата ще е непретенциозна, весела и звездите не могат да спрат да се шегуват и забавляват в ритъма на народната музика. Ще разкрие ли тайната на успешния инфлуенсър Алпер и ще разкаже ли как успява да е толкова популярен в социалните мрежи? Ще оценят ли гостите изненадата, която домакинът е подготвил и какви оценки ще му дадат в края на вечерта? Кой от кулинарните герои ще грабне плакета „Черешката на тортата“, гледайте в епизода тази вечер.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова