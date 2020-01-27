Актрисата Наталия Андрейченко изчезна в Канкун, където живее, съобщи ТАСС.

За изчезването на Андрейченко написа представителят ѝ Ян Тунцев в Instagram. Той каза пред ТАСС, че не може да се свърже с нея повече от ден.

За последен път актрисата е видяна на гости на приятелка в Канкун. Там тя се е оплакала от лошо самочувствие и умора, предава БТА. След като се качила в автомобила си, никой не може да се свърже с нея.

Наталия Андрейченко стана известна с филма "Сибириада" на Андрей Кончаловски. Тя участва също във "Военно-полеви роман", "Мери Попинз, довиждане".