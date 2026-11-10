В Седмицата на бащата идва и въпросът дали българският баща присъства повече в живота на своето дете. Темата коментира Давид Кюрянов, който е координатор на кампанията „Да бъдеш баща“ от Асоциация „Родители“, в ефира на „Социална мрежа”.

Като за начало той обърна внимание на трагедията, случила се на магистрала „Тракия”, като отбеляза, че държавата и гражданите носят обща отговорност за подобни инциденти. Той заяви, че образованието е от ключово значение за превенцията, а също така и личното отношение на шофьорите на пътя. Експертът каза още, че точно бащите са тези, които могат да научат децата си как да се държат на пътя като шофьори и като пешеходци.

Кюранов каза, че настоящата кампания, свързана със Седмицата на децата, е акцентирана върху ежедневието, на базата на което се изгражда връзката между деца и бащи.

Също така обясни, че разходките на бащите с техните деца са много важна част от израстването на малките, тъй като тогава те могат пълноценно да общуват. Той отбеляза, че няма нужда един баща да бъде перфектен, защото едно дете няма нужда от тревожен родител.

Целия разговор гледайте във видеото.