След катастрофата на магистрала „Тракия” е задържан румънски шофьор на тежкотоварен автомобил. Той вече е разпитан, но това ще бъде направено повторно. Разпити са проведени на място и с 44 други участници в инцидента.

„По първоначални данни изведнъж шофьорите попадат в пелерина с видимост не повече от 10 метра. Този камион най-вероятно се движел много бавно или навлизал от страничната лента. Шофьорът е разпитан, задържан е при нас”, каза директорът на ОДМВР-Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

Снимка: Мартин Керефейски

И тази сутрин има мъгла в района на инцидента. През нощта магистралата е отворена и в двете посоки, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Той апелира шофьорите да бъдат внимателни. „С АПИ сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени”, увери Чалъков.

„Вчера получихме информация в 07:10 часа. Изпратихме всички налични екипи. Оказа се, че мащабите на катастрофа са много сериозни”, обясни старши комисар Добрин Димитров. Създадена е организация. Предприемат се мерки да няма повече ударени коли. Екипите започват да обикалят автомобилите, за да видят къде има хора, нуждаещи се от спешна помощ. Реже се част от мантинелата, за да може линейките да достигнат до пострадалите.

15 екипа на пожарната с 61 служители работиха на място, каза директорът на РПБЗН-Ямбол комисар Иван Динев. Повикано било подкрепление от Бургас, Сливен, Стара Загора и Пловдив.

Областният управител отрече информацията, че е имало обаждане на телефон 112 минути преди самата катастрофа, че има ограничена видимост заради мъгла на автомагистралата. „Системата BG-Alert се задейства при настъпване на определени събития. Има си протокол. BG-Alert беше задействана своевременно - още в 8:10 системата проработи. Да, след катастрофата е, но ние трябва да имаме събитието, което е настъпило, и информация, за да можем да задействаме протокола за BG-Alert”, каза Георги Чалъков.