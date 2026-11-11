660 евро минимална работна заплата от началото на следващата година. Какво означава това решение на управляващите? Отговаря ли увеличението на инфлацията? Колко работещи ще засегне то? И успява ли България да се отлепи от дъното в ЕС по отношение на месечния минимален доход?

Според очакванията на социалното министерство през 2027 година малко над 462 000 работещи у нас ще получават минимална работна заплата, което представлява около 60% от всички заети лица.

Според анализ на Икономическия и социален съвет на минимална заплата се води, че работи всеки четвърти в секторите „Строителство”, „Селско стопанство”, „Търговия”, „Транспорт”, „Административни и спомагателни дейности”. Става въпрос предимно за общи работници, сезонни работници, продавач-консултанти, складови работници, хигиенисти и охрана. Докато в секторите „Създаване и разпространение на информация”, „Държавно управление”, „Образование”, „Производство и разпространение на електроенергия” техният дял е незначителен.

Минималната работна заплата нараства с почти 40 евро, което е ръст от 6,4%. След приспадане на основните данъчно-осигурителни удръжки сумата, която ще влезе в джоба на получаващия минимална заплата, ще бъде 512 евро.

Размерът на минималната заплата през предходните няколко години.

През 2025 година беше в размер на 1077 лева. Със 140 лева по-ниска през 2024 г. И с още 150 по-ниска през 2023 г.

Инфлацията

Преди 3 години, според НСИ, ръстът на минималната работна заплата е 10% при 9,5% средногодична инфлация. През следващите години е отчетен ръст на заплатата от съответно близо 20%, след това 15,5% и близо 13%. Това значително изпреварва инфлацията.

Само преди няколко дни от КНСБ изчислиха каква е сумата, необходима за нормална издръжка. Според тях тя не може да бъде по-ниска от 842 евро, ако човек живее сам. И не по-малко от 1516 евро за едно тричленно семейство с дете под 14 години.

Към настоящия момент България е с най-ниската минимална заплата. Изпреварват ни Латвия и Румъния с разлика от съответно 160 и 200 евро. Тук обаче говорим за брутна заплата. След удръжките, които у нас са от ниските, българската минимална заплата се доближава значително до тази в Румъния, където данъчната тежест е най-голяма. И тъй като увеличение там през следващата година поне засега не се очертава, българската нетна заплата се очаква да изпревари румънската.

Подобна е ситуацията и на върха в тази класация, където най-висока нетна заплата взимат в Ирландия, която след удръжките изпреварва Люксембург, която пък е държавата с най-високата брутна заплата.



