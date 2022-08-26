Националният съвет на БСП одобри водачите на листи за предстоящите парламентарни избори.

Ето и окончателния списък с имената:

01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова

02 МИР Бургас - Петър Кънев

03 МИР Варна - Борислав Гуцанов

04 МИР Велико Търново - Явор Божанков

05 МИР Видин - Филип Попов

06 МИР Враца - Атанас Зафиров

07 МИР Габрово - Валери Митов

08 МИР Добрич - Мая Димитрова

09 МИР Кърджали - проф. Георги Михайлов

10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков

11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова

12 МИР Монтана - Ирена Анастасова

13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев

14 МИР Перник - Александър Симов

15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев

16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин

17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева

18 МИР Разград - Добрин Добрев

19 МИР Русе - Иван Иванов

20 МИР Силистра - Момчил Неков

21 МИР Сливен - Деян Дечев

22 МИР Смолян - Емил Хумчев

23 МИР София - Христо Проданов

24 МИР София - Георги Свиленски

25 МИР София - Корнелия Нинова

26 МИР София-област - Иван Ченчев

27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков

28 МИР Търговище - Светослав Стефанов

29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева

30 МИР Шумен - Иван Иванов

31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин