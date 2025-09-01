-
„Пресечна точка": За визитата на Урсула фон дер Лайен у нас и 4-дневната работна седмица
Според Васил Велев ръстът на енергията за бизнеса е сред основните причини
Производствените цени в България отбелязват значителен ръст от 8,6% на годишна база през юли, сочат данни на Националната статистика. Най-сериозно е увеличението при производството на храни – цели 20%. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), това все още не са крайните цени в магазините, а една от основните причини за тенденцията е драстичното поскъпване на енергията за бизнеса.
В условия на продължаващ инфлационен натиск, данните за производствените цени през юли показват тревожна тенденция, особено в хранителния сектор. Според официалната статистика, производството на хранителни продукти е поскъпнало с 20% на годишна база, а общият индекс на производствените цени бележи ръст от 8,6%.
В предаването "Пресечна точка" Васил Велев уточни, че тези данни отразяват цените, на които компаниите търгуват помежду си, а не тези, които крайният потребител вижда на етикета в магазина.
„Има обективни причини за този ръст“, коментира Велев. Като първи и основен фактор той посочи цената на енергията.
„На годишна база ние имаме много сериозен ръст на енергията – както на природния газ, така и на електроенергията, за стопански нужди“, заяви експертът.
Как ще се отрази това на цените в търговската мрежа и какви други фактори допринасят за поскъпването, остава да бъде анализирано.
Повече гледайте във видеото.
