Производствените цени в България отбелязват значителен ръст от 8,6% на годишна база през юли, сочат данни на Националната статистика. Най-сериозно е увеличението при производството на храни – цели 20%. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), това все още не са крайните цени в магазините, а една от основните причини за тенденцията е драстичното поскъпване на енергията за бизнеса.

В предаването "Пресечна точка" Васил Велев уточни, че тези данни отразяват цените, на които компаниите търгуват помежду си, а не тези, които крайният потребител вижда на етикета в магазина.

„Има обективни причини за този ръст“, коментира Велев. Като първи и основен фактор той посочи цената на енергията.

„На годишна база ние имаме много сериозен ръст на енергията – както на природния газ, така и на електроенергията, за стопански нужди“, заяви експертът.

Как ще се отрази това на цените в търговската мрежа и какви други фактори допринасят за поскъпването, остава да бъде анализирано.

