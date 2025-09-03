Коментар на Флора Стратиева, Христо Мутафчиев и Божидар Русев
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха водещата и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев.
Първият дискутиран въпрос беше старта на новия политически сезон и посланията на депутатите.
Втората тема беше безводието и частичното бедствено положение в Плевен и населените места в областта.
Редактор: Цветина Петрова
