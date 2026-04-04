На повече от хиляда километра от границите ни, в сърцето на Средиземно море, наши сънародници създават своя собствена България.

В „Темата на NOVA” тази седмица Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди ни водят на остров Крит, където 20-хилядната българската общност продължава да се разраства, а вече работят и 5 български училища.

„Поздрави от остров Крит“ в „Темата на NOVA”

