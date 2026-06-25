Първият регистриран случай на ебола във Франция предизвика тревога в Европа, но рискът от разпространение на заболяването остава изключително нисък. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в „Твоят ден“.

Заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, където в момента се разраства сериозно огнище на заболяването. По данни на френските власти той е бил изолиран веднага след пристигането си в страната и се намира в стабилно състояние.

Инфекционист: Рискът от разпространение на ебола в Европа остава нисък

„Няма никакъв риск. Това, което знаем, е, че става дума за мъж на средна възраст, лекар с много леки симптоми. Той дори няма температура. Почувствал се е отпаднал и с гадене, а още с пристигането си сам е съобщил за състоянието си и моментално е бил изолиран“, обясни проф. Христова.

По думите ѝ случаят е свързан с нарастващата епидемия в Конго, където до момента са регистрирани над 1000 заразени и стотици жертви.

„Смъртността е около 25 процента. Заболяването е концентрирано основно в три провинции, като огромната част от случаите са в една от тях. Именно оттам се е завърнал френският лекар“, посочи директорът на НЦЗПБ.

Според нея няма основание за сравнения между ебола и пандемията от COVID-19, тъй като двата вируса се разпространяват по напълно различен начин. „При ебола няма въздушен път на предаване. Дори да дишаме един и същ въздух с болния, няма да се заразим. Предаването става само при директен контакт с телесни течности - кръв, слюнка, урина, повърнати материи и други секрети“, подчерта проф. Христова.

Тя предупреди, че вирусът може да оцелява върху замърсени повърхности, поради което добрата хигиена остава основна мярка за защита. „Основна е хигиената на ръцете. При работа с пациенти се използват специални защитни средства, които покриват цялото тяло, така че да няма никакъв контакт със заразения“, каза още тя.

Първи случай на ебола във Франция

Френските здравни власти вече проследяват всички лица, които са били в контакт със заразения лекар, а страната изгражда специална система за наблюдение на хуманитарни работници, завръщащи се от Конго.

Въпреки разрастващото се огнище в Африка, Европа не е изправена пред непосредствена опасност, смята проф. Христова.

„За европейските държави рискът се оценява като много нисък. Световната здравна организация и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията работят на място. По-важно е мерките да се прилагат още на изхода от Конго, за да не пътуват хора със симптоми“, обясни тя.

По думите ѝ към момента не се налагат извънредни мерки по европейските летища, включително и в България. „Нямаме директни полети от Конго до България. Предвид ниския риск не са необходими специални мерки. Все пак моят личен съвет е пътуванията до районите с активна епидемия да се избягват, освен ако не са наложителни“, каза проф. Христова.

Освен за ебола, директорът на НЦЗПБ предупреди и за увеличаващия се брой вносни случаи на тропически заболявания сред български туристи. „Наблюдаваме повече случаи на денга и чикунгуня, които се предават чрез комари. Чикунгуня най-често се внася от Сейшелските острови, а денга - от Малдивите, Бали и други тропически дестинации“, посочи тя.

От началото на годината у нас са регистрирани пет случая на чикунгуня и три случая на денга.

„Тези числа не изглеждат големи, но спрямо предишни години увеличението е значително. Хората трябва да използват репеленти и да се предпазват от ухапвания от комари, когато пътуват в такива райони“, препоръча проф. Христова.

Тя обърна внимание и на продължаващото огнище на морбили във Врачанска област. „Миналата година имахме само един случай на морбили. Сега заболелите вече са 406. Добрата новина е, че темпът на нарастване намалява и има признаци за постепенно успокояване на ситуацията“, каза тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова