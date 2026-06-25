Европейската комисия прекрати процедурата за нарушение срещу България, свързана с прилагането на правилата на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и модела за възлагане на дейности по системна интеграция в публичния сектор. Процедурата бе образувана през декември 2024 г. във връзка с въпроси относно съответствието на националната уредба с Директива 2014/24/ЕС, включително по отношение на условията за възлагане между субекти в публичния сектор и статута на „Информационно обслужване“ АД като системен интегратор.

Закриването на процедурата е значим успех за България и важен резултат от последователната работа на българските институции. Същевременно бяха предоставени подробни разяснения относно начина, по който се планират, финансират, възлагат и контролират дейностите по системна интеграция за нуждите на държавната администрация.

Особено внимание бе отделено на условията по чл. 12 от Директива 2014/24/ЕС, включително на изискванията за контрол върху дружеството, обема на дейностите, извършвани за публичния сектор, и липсата на частно участие, което да дава контролни или блокиращи права.

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България предостави информация относно минималното частно участие в капитала на „Информационно обслужване“ АД, произтичащо от процесите на масова приватизация през 90-те години, както и за започналото обратно изкупуване на акциите, притежавани от частни лица. Предоставени бяха и финансови данни, от които е видно, че дейностите на дружеството за публичния сектор значително надхвърлят изискуемия праг от 80%, като през 2024 г. 96% от приходите на дружеството са от дейности, извършвани за публичния сектор.

Редактор: Ивайла Маринова