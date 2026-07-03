14 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните населени места на България със Сърбия и Република Северна Македония.

Средствата са осигурени по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програми за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и двете съседни страни.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева подписа 24 договора с бенефициенти от трите държави, които ще изпълнят важни проекти за местните общности. Мерките ще обхванат разнообразни сектори.

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По програмата със Сърбия договорените проекти са 13 на стойност 8,1 млн. евро и ще въведат ново поколение обществени услуги в трансграничния регион.

С 5,8 млн. евро от програмата България - Северна Македония са подкрепени 11 съвместни проекта на предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, мебелното производство, опаковките, металните и пластмасовите изделия, хотелиерството, винопроизводството и енергетиката.

„С тези договори инвестираме целия финансов ресурс на Интеррег програмите, за които страната ни е управляващ орган – България - Сърбия, България - Северна Македония и България - Турция. Бенефициентите имат в наше лице надежден партньор в процеса на изпълнение, като наши общи цели са повишаването на жизнения стандарт и подкрепа за конкурентоспособността в граничните региони“, подчерта заместник-министър Георгиева.

Редактор: Цвета Лазаркова