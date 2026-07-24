Ръст на сигналите за онлайн насилие над деца отчита Международната асоциация на горещите линии в интернет за миналата година. На какво се дължи това и къде е България в общата картина?

„Нарастват сигналите за случаите на онлайн насилие, но е важно да се има предвид, че значително се подобрява разкриването и идентифицирането на такъв тип незаконно съдържание и начините за неговото трансгранично докладване, така че съответните държави, в които това съдържание се хоства, да могат по своите собствени процедури и законодателство да предприемат съответните мерки за неговото премахване”, каза за NOVA NEWS Иглика Иванова от Центъра за безопасен интернет.

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По думите й българската гореща линия, която е един от фундаментите на Центъра за безопасен интернет е допринесла в най-голяма степен за подаването на сигнали (82%), което обаче, не означава, че това е съдържание, което се хоства в България. „Това означава много висока ефективност на линията – проактивно да идентифицира такова съдържание, да доказва неговата незаконност и чрез различните инструменти за трансграничен обмен, да го докладва, така че то да бъде премахвано”, обясни Иглика Иванова.

Сред най-честите форми на онлайн насилие е сексуалната експлоатация, тя е много голям дял от нарушаването на правата на децата, също така кибертормозът и изнудването, каза още Иванова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова