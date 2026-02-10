Интернет далеч не е само лошо място, но в него има рискове, които лесно могат да бъдат подценени, особено когато става въпрос за деца. По повод Деня за безопасен интернет Националната мрежа за децата изпрати отворено писмо до кандидатите за служебен министър-председател, за да алармира за нуждата от спешни мерки. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по NOVA Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

Основният акцент в исканията е осигуряването на устойчивост на Националния център за безопасен интернет. „Това е единствената по рода си структура в България, която от 20 години работи с деца, учители и родители. За съжаление, това е и единственият подобен център в Европа, който не получава никаква подкрепа от държавата и съществува, единствено благодарение на упоритостта и ината на хората, за които темата е важна”, обясни Брестничка.

► Шокиращ ръст на сигналите за вредно съдържание

Към центъра функционират две линии - гореща за сигнали и консултативна. Данните за изминалата година показват сериозна ескалация на проблемите в дигиталното пространство. „За миналата година горещата линия е обработила над 3.5 милиона материала. За сравнение, предходната година те бяха 1.7 милиона. Става дума за вредно и незаконно съдържание, включително детска порнография и материали с насилие над деца”, разкри тя.

Когато центърът получи такъв сигнал, той се препраща към правоохранителните органи в България или към международните мрежи Insafe и Интерпол, ако съдържанието се хоства на чужди сървъри. На консултативната линия пък най-често търсят помощ деца и родители, сблъскали се с онлайн тормоз и изнудване чрез снимки.

► Предизвикателствата на изкуствения интелект и дигиталната грамотност

Мария Брестничка обърна внимание и на новите заплахи, свързани с изкуствения интелект. Той се използва все по-често за създаване на фалшиви новини и неподходящо съдържание, като обществото все още не е подготвено да ги разпознава.

Според нея решението не е в забраните на телефони и социални мрежи, каквито опити се правят в Австралия и Франция. „Забраната ще бъде поредната, която няма да се спазва. Проблемът е, че децата просто ще се преместят в платформи, които не се контролират по никакъв начин, а това е безкрайно по-опасно. Нуждаем се от държавна политика и образователни програми за дигитална грамотност”, подчерта експертът.

Според Националната мрежа за децата дигиталната грамотност не трябва да бъде отделен час по информационни технологии, а да бъде интегрирана във всички предмети - от литература до биология и математика. „Това не е теория, а нещо, което се учи чрез преживяване. Ако Националният център за безопасен интернет затвори поради липса на средства, децата и родителите няма да има към кого да се обърнат при проблем в мрежата”, заключи Брестничка.

