България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Премиерът Румен Радев е изпратил писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В тях той подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

Позицията на Радев е, че България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него. Премиерът посочва действията, предприети от страна ни както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението. Поискано е и съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като не са открити останки от дроновете.

Не се предвиждат нови военни операции в района на атакуваните два кораба в Черно море

Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържа и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

В писмото си премиерът подчертава още и че България е решена да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя след установяване на отговорността за нападението.

ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивайла Маринова