Нападенията срещу кораби в Черно море могат да създадат сериозни затруднения за доставките на гориво в България. Това заяви бившият директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира посещението на началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов в България, преди да замине за САЩ. „Той всъщност използва България като междинно звено и замина за САЩ. Това показва, че Буданов е носил някакви разузнавателни данни във връзка с конфликтите в Черно море и проблемите в енергетиката”, смята Николов.

Според него последиците от евентуални договорености между Доналд Тръмп и Владимир Путин за енергийния сектор ще зависят от това дали те ще бъдат реализирани и как ще се отразят на доставките и цените на горивата в Европа. „Първо трябва да видим дали сделката ще се реализира. Виждаме, че демократи и републиканци се обединяват, за да направят общ законопроект. Има огромна опозиция. Също така много американци подкрепят Украйна. Възможно е това да се отрази негативно върху вота, който ще проведе във връзка с частичните избори”, каза той.

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Николов посочи, че за България особено важен е морският транспорт, тъй като голяма част от доставките на петрол идват от Казахстан. По думите му влошаването на условията за корабоплаване в Черно море може да доведе до физически затруднения при снабдяването. „Големият проблем за България относно физическата доставка на гориво са нападенията на корабите в Черно море. Ако се влоши корабоплаването, това вече ще бъде проблем за страната”, смята експертът.

Бившият директор на БЕХ предупреди и за възможно поскъпване на дизела при увеличаване на износа на фона на ограниченото предлагане на вътрешния пазар. Николов подчерта, че въпреки рисковете страната ни разполага с действаща рафинерия, която осигурява необходимите количества гориво. „Имаме действаща рафинерия, която преработва достатъчно количество петрол не само за нас, а и за съседните държави. Това е един голям плюс”, заяви той.

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Редактор: Ивайла Маринова