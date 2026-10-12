Към момента не се предвиждат нови операции на Военноморските или Военновъздушните ни сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб.

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"От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане", каза военният министър.

Стоянов подчерта, че Министерството на отбраната не е влизало в контакт с Румъния и Турция по отношение на сигурността на корабоплаването. "Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води. Може би през Министерството на външните работи трябва да се поддържа контакт, но Министерството на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влизаме", посочи Стоянов.

Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра.

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Редактор: Ивета Костадинова