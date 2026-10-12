Казусът с пристигането на Ива Михайлова в България не бива да влошава отношенията между София и Скопие. На първо място трябва да бъде здравето ѝ, а съдебният процес в Северна Македония да продължи по справедлив начин. Това заяви доц. д-р Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, в „Интервюто в Новините на NOVA“.

Припомняме, че пристигането на Ива Михайлова в София, където тя е приета за лечение в болница „Пирогов“ заради сериозни здравословни проблеми след катастрофа в Кочани, постави нови въпроси пред отношенията между двете държави. Младата жена има български паспорт, но според властите в Северна Македония е със забрана да напуска страната заради съдебното производство по катастрофата.

В Скопие определиха отпътуването ѝ като бягство. В същото време обстоятелствата около преминаването на границата и липсата на официална информация за пътуването ѝ породиха въпроси за действията на граничните власти.

Наум Кайчев припомни, че само дни преди пристигането на Михайлова в София външните министри на България и Северна Македония са провели среща в по-конструктивен тон.

„Не би трябвало един подобен казус допълнително да вгорчава отношенията между двете страни“, заяви Кайчев.

По думите му и премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е направил по-умерени изявления през уикенда. Затова пристигането на Михайлова в България е дошло неочаквано на фона на опитите за подобряване на диалога.

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Един от основните въпроси около случая е как Михайлова е напуснала Северна Македония, след като според местните власти е имала забрана за това и защо няма информация за преминаването ѝ на граничните пунктове. В отговор на въпрос дали става дума за нелегално преминаване или за пропуск в работата на граничните служби, Кайчев уточни, че не разполага с конкретна информация по случая и не може да направи категоричен извод.

„Преминаването на държавна граница и действието от страна на граничен служител едва ли е случайно“, смята Кайчев.

Той допусна, че ако преминаването е било разрешено въпреки наложената забрана, това може да е станало със съдействието на властите в Северна Македония или при наличието на специални договорености. Кайчев коментира и реакциите в Северна Македония около темата за цар Самуил и връщането на тленните му останки в България. Според него по-вероятно е Скопие да се опита да ограничи общественото внимание към този спор, вместо да го задълбочава.

„По-скоро в Република Северна Македония ще се опитат този казус да бъде позабравен“, посочи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова