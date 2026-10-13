Един мъж загина, а няколко души бяха ранени в понеделник следобед при инцидент с влакче на ужасите. Той станал в увеселителен парк Six Flags Over Georgia в щата Джорджия, съобщиха местните власти.

Води се разследване, за да се установят точните обстоятелства около случая. Няколко очевидци заявиха, че са видели как човек пада от влакчето "Голиат" и се удря няколко пъти в съоръжението.

Мъж слезе в движение от влакче на ужасите (ВИДЕО)

"Не мога да си представя ужаса, с който са се сблъскали посетителите и служителите", заяви председателката на изпълнителния съвет на окръга Лиса Купид, като нарече инцидента ужасна трагедия.

Операторът на тематичните паркове увери, че е реагирал незабавно и сътрудничи изцяло на разследващите, като изрази дълбоки съболезнования на близките на жертвата.

Влакчето на ужасите "Голиат" може да достигне скорост от над 110 км/ч на височина от около 60 метра по време на обиколки с продължителност 3 минути и 30 секунди, пише в сайта на компанията за увеселителни паркове. Тя има обекти из цяла Северна Америка. Оттам съобщиха, че като предпазна мярка временно са затворили девет подобни атракциона в шест от своите паркове.

Редактор: Ивета Костадинова